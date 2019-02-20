Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019» состоится 24 февраля

10:17, 20 февраля 2019, ПАИ

24 февраля хип-хоп центр «... Хоть Отбавляй!» проведёт открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдёт уже в пятый раз. В этом году в рамках «Pskov Cypher» состоится отбор на Международный Чемпионат по брейкингу «Битва Стилей» во Владимире.

В этом году в Псков приедут представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нарвы (Эстония), Печор, Новоржева, Порхова и Великого Новгорода. Фестиваль проводится с целью популяризации хип-хоп культуры, вовлечения молодежи в занятие творчеством и здоровый образ жизни.

Ожидаемое число участников – 150 человек, а зрителей – 250 человек. Возраст участников - от 3 лет до 18 лет.

Фестиваль пройдет в спорткомплексе «Scandinavia» по адресу: Псков, улица Алмазная, 10.