«Псковэнерго» обеспечило электроснабжение сельского Дома культуры в дновском Гаврово

09:49, 20 февраля 2019, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил технологическое присоединение к электрическим сетям Гавровского сельского Дома культуры в Дновском районе. По заявке районного культурного центра энергетики выполнили необходимые работы по обеспечению возможности подключения здания к внешней схеме электроснабжения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Как рассказали в Дновском РКЦ, с 2014 года учреждение культуры в Гаврово было закрыто, здание пришло в аварийное состояние. Все эти годы жители деревни неоднократно обращались в органы региональной власти и местного самоуправления, пытаясь добиться возобновления работы Дома культуры.

В этом году благодаря поддержке депутатов района Дом культуры вновь распахнул двери для сельчан. Теперь специалист Гавровского сельского Дома культуры планирует возобновить организацию культурно-досуговых мероприятий для почти 200 жителей этой деревни.