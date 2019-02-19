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Культура

«Псковэнерго» обеспечило электроснабжение сельского Дома культуры в дновском Гаврово

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил технологическое присоединение к электрическим сетям Гавровского сельского Дома культуры в Дновском районе. По заявке районного культурного центра энергетики выполнили необходимые работы по обеспечению возможности подключения здания к внешней схеме электроснабжения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Фото Дновского РКЦ

Как рассказали в Дновском РКЦ, с 2014 года учреждение культуры в Гаврово было закрыто, здание пришло в аварийное состояние. Все эти годы жители деревни неоднократно обращались в органы региональной власти и местного самоуправления, пытаясь добиться возобновления работы Дома культуры.

В этом году благодаря поддержке депутатов района Дом культуры вновь распахнул двери для сельчан. Теперь специалист Гавровского сельского Дома культуры планирует возобновить организацию культурно-досуговых мероприятий для почти 200 жителей этой деревни.

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