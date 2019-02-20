День открытых дверей пройдёт в 76-ой псковской дивизии ВДВ 22 февраля

10:08, 20 февраля 2019, ПАИ

22 февраля с 10:00 до 14:00 в преддверии Дня защитника Отечества в 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, дислоцированной в Пскове, пройдёт День открытых дверей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в дивизии, вход на мероприятие - свободный и будет осуществляться через центральный контрольно-пропускной пункт по улице Генерала Маргелова, 1/20.

Отмечается, что в рамках Дня открытых дверей будет организована выставка вооружения, посещение комнаты боевой славы, знакомство с бытом военной службы, работа полевой кухни и пункта набора на военную службу по контракту.