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Общество

День открытых дверей пройдёт в 76-ой псковской дивизии ВДВ 22 февраля

22 февраля с 10:00 до 14:00 в преддверии Дня защитника Отечества в 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, дислоцированной в Пскове, пройдёт День открытых дверей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в дивизии, вход на мероприятие  - свободный и будет осуществляться через центральный контрольно-пропускной пункт по улице Генерала Маргелова, 1/20.

Отмечается, что в рамках Дня открытых дверей будет организована выставка вооружения, посещение комнаты боевой славы, знакомство с бытом военной службы, работа полевой кухни и пункта набора на военную службу по контракту.

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