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Общество

Владимир Кондратьев уходит с поста председателя Псковского областного суда

Председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев уходит в отставку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда. 22 февраля у Валерия Кондратьева последний рабочий день.

До назначения нового руководителя областного суда исполнять обязанности будет один из нынених заместителей председателя.

Валерий Кондратьев

Валерий Кондратьев родился 5 мая 1950 года в Пскове. В 1976 году окончил экономико-правовой факультет Калининградского государственного университета.

С 1977 по 1981 год работал старшим следователем прокуратуры Пскова. В 1981 году назначен прокурором Палкинского района Псковской области. В 1986 году вернулся на службу в Псковскую городскую прокуратуру в качестве старшего помощника прокурора.

В июле 1987 году на основании решения Псковского областного Совета народных депутатов назначен судьей Псковского областного суда. С 1990 по 1995 год являлся членом квалификационной коллегии судей Псковской области. В 1991 году указом президиума Верховного Совета РСФСР утвержден членом президиума Псковского областного суда. В 1996 году избран в Совет судей Псковской области, а с 2001 года стал членом Совета судей РФ.

В 1998 году указом президента РФ вступил в должность заместителя председателя Псковского областного суда по уголовным делам. В 2001 году присвоен первый квалификационный класс судей. В 2006 году приказом председателя Верховного суда РФ назначен исполняющим обязанности председателя Псковского областного суда.

28 февраля 2007 года в соответствие с указом президента РФ вступил в должность председателя Псковского областного суда. Указом президента РФ от 27 февраля 2013 года №196 Валерий Кондратьев назначен на очередной срок полномочий в должности председателя областного суда.

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