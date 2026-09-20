Более 800 человек проголосовало с помощью ДЭГ ночью в Псковской области

09:23, 20 сентября 2026, ПАИ

Дистанционное электронное голосование в ночное время в Псковской области охватило 804 человека, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

Сделать выбор в период с 20:00 19 сентября до 08:00 20 сентября решил 1 % от общего количества зарегистрированных участников системы.

В общей сложности к настоящему моменту в регионе дистанционно проголосовало 44 918 человек – это 83 % от числа заявившихся избирателей.

Избирательные участки работают 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.