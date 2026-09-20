Александр Седунов: Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах

12:00, 20 сентября 2026, ПАИ

Наблюдатели от Общественной палаты работают на всех 567 избирательных участках Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель общественного штаба по наблюдению на выборах Александр Седунов.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















«Наши наблюдатели от Общественной палаты находятся на всех избирательных участках. Когда к нам приходят и кандидаты, и обычные люди, то все говорят о том, что когда они голосовали, то видели наблюдателей от Общественной палаты», – сказал Александр Седунов.

По его словам, наблюдатели приступают к работе на участке в 07:30. В 08:00 звучит гимн, после чего они направляют сообщения в Центр общественного наблюдения. За два дня голосования поступило около двух тысяч сообщений наблюдателей, все они обработаны.

«Все говорят о том, что процесс голосования проходит спокойно, без нарушений. Ни одного замечания, ни одного сообщения о нарушении от наших наблюдателей, которые находятся на избирательных участках, в адрес центра, в адрес общественного штаба не поступило», – отметил Александр Седунов.

Он добавил, что наблюдатели фиксируют высокую активность избирателей: люди приходят голосовать целыми семьями, с детьми, с внуками.

«Те фотографии, которые наши наблюдатели показывают, демонстрируют, что весь процесс организован штатно, слаженно», – сказал руководитель штаба.

В Общественной палате работает интерактивная карта, на которой отображается информация о выборах в Псковской области. Все участки отмечены зелёным цветом, что означает штатное проведение голосования. Если бы наблюдатели выявили нарушение, на карте это отобразилось бы специальным знаком.

«Это очень важный процесс. Важно, чтобы те, кто ещё не принял решение, голосовать или не голосовать, понимали, что наблюдатели от Общественной палаты знают, что всё организовано и проходит в соответствии с законом, что права людей не нарушаются и замечаний нет», – подчеркнул Александр Седунов.

Он также добавил, что сегодня, в заключительный день голосования, наблюдатели также будут присутствовать при подсчёте голосов.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.