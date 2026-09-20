Основной день голосования стартовал в Псковской области

08:36, 20 сентября 2026, ПАИ

Третий, заключительный день голосования начался на выборах в Псковской области сегодня, 20 сентября. Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области 18 сентября в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

По данным на 20:00 19 сентября, в Псковской области проголосовало 34,2 % избирателей. На избирательные участки пришло 125 723 человека (29,32 %). На платформе ДЭГ проголосовало 43 948 избирателей (82 %).

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.