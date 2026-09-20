Более 130 тысяч избирателей лично проголосовали на выборах в Псковской области

11:14, 20 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области к 10:00 20 сентября на избирательные участки пришло 131 398 человек. Явка составила 30,68%, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

Численность избирателей, включённых в списки, – 441 412 человек без учёта ДЭГ. С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 45 465 человек – 84%.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.