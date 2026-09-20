Сильный дождь ожидается в Псковской области в ночь на 21 сентября

12:17, 20 сентября 2026, ПАИ

Сильный дождь ожидается в Псковской области в ночь на 21 сентября, сообщается в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода прогнозируется местами в Псковской области, преимущественно в южных районах региона.

Жителей просят быть внимательными и осторожными. Телефон экстренных служб – 112.

Ранее сообщалось, что территорию Северо-Запада охватит обширный циклон.