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Общество

Дожди ожидаются сегодня в Псковской области

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Днём в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют умеренный ветер южных направлений. Столбики термометров в дневное время покажут от +14 до +19 градусов. Сохраняется низкое атмосферное давление.

В Пскове в дневные часы также ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.

Ранее сообщалось, что территорию Северо-Запада охватит обширный циклон.

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