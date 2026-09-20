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Политика

Политическое шоу «Ночь выборов» пройдёт сегодня в Пскове

Политическое шоу «Ночь выборов – 2026» пройдёт в Пскове в воскресенье, 20 сентября, на площадке медиацентра Псковского агентства информации. Мероприятие по традиции стартует после окончания голосования.

Фото: ПАИ

Участники кампании, эксперты, политики и журналисты обсудят итоги, а также сделают прогнозы по расстановке на финише предвыборной гонки. Зрителей ждут сюрпризы и гастрономическая часть.

Прямая трансляция – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации пройдёт уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги всех ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более ста экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.

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