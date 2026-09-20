День работников леса отмечают в России

10:28, 20 сентября 2026, ПАИ

День работников леса отмечают 20 сентября в России, Белоруссии, Киргизии и на Украине, пишет calend.ru.

Профессиональный праздник учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года, а в 1980-м его дата – третье воскресенье сентября – была официально подтверждена указом № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

Специалисты лесного хозяйства охраняют леса от пожаров, вредителей и браконьеров, проводя профилактические мероприятия по предотвращению возгораний и разрушения почв. Кроме того, сотрудники отрасли занимаются лесовосстановлением и участвуют в разработке предложений о её развитии.

В настоящее время леса занимают около трети площади суши, что составляет порядка 38 млн кв. километров. Половина этой площади приходится на тропические леса, а одна четвёртая часть находится в Северном полушарии.