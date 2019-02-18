Великолучанин лишился 36 тысяч рублей, пытаясь купить запчасти в Интернете

10:48, 20 февраля 2019, ПАИ

Великолучанин лишился 36 тысяч рублей, пытаясь купить запчасти в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 18 февраля в Великих Луках горожанин на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже запасных частей для автомобиля. Он созвонился с продавцом, и тот потребовал сначала оплатить товар. Великолучанин перевел деньги на указанный счет, однако заказанные запчасти так и не получил. Продавец перестал выходить с ним на контакт. Потерпевший обратился за содействием в полицию.

В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.