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Великолучанин лишился 36 тысяч рублей, пытаясь купить запчасти в Интернете

Великолучанин лишился 36 тысяч рублей, пытаясь купить запчасти в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 18 февраля в Великих Луках горожанин на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже запасных частей для автомобиля. Он созвонился с продавцом, и тот потребовал сначала оплатить товар. Великолучанин перевел деньги на указанный счет, однако заказанные запчасти так и не получил. Продавец перестал выходить с ним на контакт. Потерпевший обратился за содействием в полицию.

В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.

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