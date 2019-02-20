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Общество

20 тонн мороженой куриной шкурки запретили ввозить в Псковскую область

В Псковской области запрещён ввоз на территорию РФ 20 тонн мороженой куриной шкурки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз перемещался автомобильным транспортом из Кекавского края Латвии в Казахстан. Во время ветеринарно-санитарного досмотра инспекторы управления установили, что информация о дате выработки товара, указанная в ветеринарном сертификате, не соответствует данным, нанесенным на маркировочную этикетку. Фактически на перемещаемый в количестве 80 полиблоков (1600 кг) товар отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортера.

Ввоз мороженой куриной шкурки на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза в Латвию.

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