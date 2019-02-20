Обучающиеся в Школе волонтёра молодой Ганзы узнали о том, как организовать мероприятие для молодёжи

12:09, 20 февраля 2019, ПАИ

19 февраля в Псковском городском молодежном центре прошла четвёртая лекция для обучающихся в Школе волонтёра молодой Ганзы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра, 60 обучающихся в школе узнали о том, как организовывать молодёжные мероприятия, чтобы они прошли успешно, как продуктивно взаимодействовать со СМИ, находить партнёров и спонсоров и работать с ними. Лекцию проводила заместитель директора Молодёжного центра Олеся Назарой.

Напомним, Школа готовит волонтёров для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 14 до 26 лет.