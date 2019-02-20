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Общество

Ирина Богачева: От обновления автопарка зависит своевременность прибытия бригад Скорой помощи к больному

«От обновления автопарка зависит своевременность прибытия бригад Скорой помощи к больному, сокращение времени ожидания и своевременная транспортировка больных между районами и областным центром», – прокомментировала Псковскому агентству информации депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва подписанное губернатором Михаилом Ведерниковым и Агентством социальных инвестиций соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере обновления парка автомобилей «Скорой помощи» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«То, что администрация Псковской области начала замену автопарка Скорой помощи – это очень важно», – подчеркнула Ирина Богачёва.

Ирина Богачева

«Большое спасибо от коллективов больниц администрации Псковской области за то, что она внимательно следит за этим процессом», – добавила Ирина Богачёва и выразила Михаилу Ведерникову отдельные слова благодарности за проделанную работу.

Напомним, Российский инвестиционный форум проводится с 2002 года. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития страны, диалога политиков, руководителей законодательных и исполнительных органов власти, предпринимателей, ученых и общественных деятелей, руководителей банков, международных инвестиционных, консалтинговых и страховых компаний.

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