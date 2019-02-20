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Общество

День открытых дверей пройдёт в Псковском колледже искусств 20 февраля

20 февраля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Набат, 5) пройдёт День открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, участие в этом профориентационном мероприятии поможет учащимся старших классов общеобразовательных школ в выборе будущей профессии.

Так, в 14:15 пройдет открытие выставки студентов специальностей «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн» (выставочный зал). В 14:35 присутствующие смогут посетить урок классического танца и репетицию ансамбля «Юность» (аудитория 215, концертный зал). А в 15:00 состоится музыкальное приношение «Музыка французских композиторов» и презентация музыкального отделения (аудитория 315).

«На протяжении всего Дня открытых дверей в колледже будут проводиться индивидуальные консультации абитуриентов. Все желающие смогут познакомиться с экспозицией музея колледжа. С целью организованного и полного ознакомления с образовательными возможностями колледжа все гости получат «Маршрутные листы», - добавили в колледже.

Отметим, что это первый из четырёх запланированных администрацией колледжа Дней открытых дверей.

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