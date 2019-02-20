До -9 и снег ожидается 21 февраля в Псковской области

16:15, 20 февраля 2019, ПАИ

21 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -4 до -9 градусов, а днем от -2 до -7.

Ожидается ветер северного направления со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое.