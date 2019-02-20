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Общество

Сюжет о Псковском перинатальном центре вошёл в новостной выпуск Первого канала

Сюжет о Псковском перинатальном центре вошёл в новостной выпуск Первого канала, который вышел в эфир утром 20 февраля.

Журналисты отметили, что для региона, где наблюдается демографический подъем, новая клиника была необходима. В этом центре есть все для того, чтобы выхаживать новорождённых, даже с экстремально низкой массой тела.

Героями сюжета стали псковские роженицы Наталья Кабраль, Оксана Шиленок, Анастасия Ревенко, а также заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Псковского перинатального центра Юрий Гром. В сюжете показали одну из двух операционных для самых сложных случаев, где есть современный стол-трансформер, способный принимать любое положение, консоль анестезиолога. Здесь врачи заботятся о самых маленьких пациентах, вес которых чуть больше 500 граммов.

Главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк сообщил журналистам, что раньше индивидуальных родильных залов не было. В новом учреждении на родах может находиться супруг роженицы.

 «Если даже есть какие-то проблемы, опасения на местах, в тех родильных отделениях, которые у нас в районных и межрайонных больницах, женщину, безусловно, будут везти сюда, - подчеркнула  председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. - Перинатальный центр рассчитан, в среднем, на 4,5 тысячи и более родов в год».

Также в сюжете говорится о том, что в Псковской области зафиксирован один из самых низких показателей младенческой смертности, а показатель рождаемости, наоборот, растет.

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