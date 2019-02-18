Инструменты на 40 тысяч рублей украл пскович из припаркованного на улице Яна Райниса ВАЗа

12:15, 20 февраля 2019, ПАИ

В ночь на 19 февраля в Пскове в автомобиль ВАЗ-2104 у дома на улице Яна Райниса проник вор. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он сумел открыть дверь и опустить стекло.

Вор похитил аккумулятор, магнитолу, дрель, перфоратор, сварочный аппарат, «болгарку» и два ящика с инструментами. По предварительным данным, причиненный ущерб составил более 40 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с применением служебно-розыскной собаки, сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову подозреваемый установлен. Им оказался безработный 26-летний пскович, живший по соседству. В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.