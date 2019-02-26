Мужчина на кухне – 3.0. № 6. Овощное рагу от Сергея Попкова

15:12, 26 февраля 2019, ПАИ

Герой сегодняшнего выпуска проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» – заслуженный артист России, актер Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина Сергей Попков. Он не только приготовил из любезно предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» овощное рагу, но рассказал ПАИ о своем пути на сцену, актерской «кухне», и о том, как его в буквальном смысле спас от голодной смерти Пушкин.

Чтобы не набирать вес, сегодня мы будем готовить овощное рагу! Это блюдо готовила мама, когда мы жили на Украине. Баклажаны – или, как их называют украинцы за цвет, «синенькие» - основной ингредиент рагу.

В повседневной жизни это блюдо я часто готовлю в сезон. Жена и дочь такое рагу любят, ведь это хорошая добавка к гарнирам, к мясу. Его к любому гарниру подашь – и сытый! Но я предпочитаю его, как «салатик».

Вообще, овощи хороши, когда авитаминоз начинается. И чтобы не нагружать желудок тяжелыми мясными блюдами.

О пути в театр

Мой путь в актерскую профессию – это случайность. С другом Григорием, когда еще учились в школе, мы занимались в театральном кружке. Он первым поступил в Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова, а я всё готовился стать океанологом.

Но когда поступал в Питере в океанологический институт и даже начал сдавать вступительные экзамены, Григорий прислал телеграмму: «Сергей, срочно лети в Саратов!». Там набирался новый курс и был недобор молодых парней. Я прилетел, он меня встретил, и на следующий день мы пошли в театральное училище. Был конкурс, отобрать надо было всего троих из 300 человек.

Мне немножко повезло, потому что он уже знал педагогов. Подвел меня к ним заранее: проверили зубы, пресс, потому что он очень важен для дыхания, и в целом посмотрели на мой внешний вид. А я тогда был молодой, стройный, красивый, длинноволосый!

После вступительных экзаменов меня взяли на первый курс, но после года обучения забрали в армию. А когда вернулся, снова стал первокурсником, но уже с другим педагогом, потому что каждый курс набирает отдельный мастер и ведет его от начала до конца.

Григорий в тот момент уже закончил обучение и поехал в Рижский ТЮЗ, затем переехал в Москву и поступил во ВГИК, где стал кинорежиссером. Сейчас он очень знаменитый человек со своей кинокомпанией, живет в Америке. Давно с ним не виделся, но иногда перезваниваемся.

О поиске «своего» режиссера

После окончания Саратовского театрального училища я работал 3 года в Волгоградском театре. Мне мастер говорил, что в первом театре я должен поработать два-три года, встать на ноги как актер, почувствовать публику, а потом искать свой театр и своего режиссера. Я так и сделал.

После Волгоградского театра я поехал показываться в Москву, Прибалтику, Питер. Понравился главному режиссеру Рижского театра, но дело было в том, что он тогда сам выпускал свой курс и сказал: «Сережа, всё хорошо у тебя, но мне нужно своих пристраивать». Тогда он рассказал, что режиссеру Псковского драмтеатра Вадиму Радуну нужна молодежь. А у меня это был уже десятый показ, я устал и деньги кончались. Согласился, чтобы он позвонил в Псков и Радун сказал ему, чтобы я приезжал.

В марте 1987 года – 32 года назад – я оказался в Пскове. Вадим Радун взял меня в драмтеатр: сначала присматривались друг к другу, а в начале 90-х он стал давать мне главные роли. Таким образом я и нашел «своего режиссера», пустил свои корни в Пскове. И за эти годы сыграл больше 100 ролей.

О моноспектаклях по Пушкину

Жить на Псковщине творческому человеку и не увлечься творчеством Пушкина – невозможно, потому что он оказал огромное внимание на нашу культуру. Я считаю, что он – ее фундамент. И это касается не только поэзии. Он дал толчок и музыке, и живописи. Уже при Пушкине начали ставить балеты. Да и каждый большой писатель после Пушкина проходил через его творчество.

Спектаклем «Цыгане» по поэме Пушкина, где я играл главную роль – Алеко, мы открывали первый театральный фестиваль в 1994-м. После этого спектакля я стал более пристально изучать жизнь и творчество Александра Пушкина.

А потом был тяжелый период в 90-е, когда по 4-5 месяцев не получали зарплату. Пришлось выживать. Нужно было искать, где можно еще подзаработать, не теряя своей профессии.

Тогда я сделал свою первую программу по произведениям Александра Пушкина: «Мои задумчивые звуки». А после с заслуженной артисткой России Натальей Александровой мы сделали пушкинский поэтический концерт: она пела романсы, а я исполнял стихи. Затем воплотил в жизнь идею моноспектакля по трем главам «Евгения Онегина», которые были написаны Пушкиным в «Михайловском».

С сольной «Сказкой «О рыбаке и рыбке» объездил всю область, выступал от областной филармонии в регионах севера России: Мурманск, Архангельск, Сыктывкар, Вологда. Потом с этой программой ездил в Голландию, где был единственном русским актером на их Пушкинском фестивале.

Пушкин в те годы меня просто спас!

Об оценке XXVI-го Пушкинского фестиваля

Четверочка с плюсом. Не всё удалось посмотреть, но то, что я видел – хорошего качества. На троечку проходили фестивали начала 2000-х годов. Когда от «идеи Пушкина» уже отошли, привозили какие-то случайные вещи, на которые мы смотрели и думали: «Зачем это на Пушкинском фестивале?..» Тогдашний губернатор Михаил Кузнецов меньше всего интересовался фестивалем и у нас даже были сомнения, будет ли вообще его продолжение, потому что финансирование фестиваля в то время практически закончилось.

Вот 90-е годы для фестиваля были самыми крутыми. У Вадима Радуна и Владимира Рецептера, когда они организовывали этот фестиваль, была идея исследовать тему «Пушкин и театр». И всё, что ставилось в России по произведениям Пушкина, они собирали на эти фестивали в Пскове. В те годы был самый мощный приезд звезд: Эймунтас Някрошюс, Олег Табаков, Анатолий Васильев, Петр Фоменко и другие.

Потом фестиваль немножко расширил драматургические рамки: стали привозить не только спектакли по Пушкину, но и по его современникам-классикам. Например, спектакли по Гоголю или «Маскарад» Лермонтова.

А сейчас на фестивале представлена и современная драматургия. Но это живой процесс – никуда от этого не уйдешь. Люди меняются, время меняется, зритель меняется, а режиссеры в поиске новых форм, которые бы удивляли. А для этого нужен не только пушкинский материал. Ну и потом, каждый год «Капитанскую дочку», «Бориса Годунова» показывать?

То, как сейчас формируют афишу фестиваля – мне импонирует. И приезд чего-то нового – это всегда интересно. Культура города зависит от театральной афиши.

Об экспериментах на сцене

Есть извечный спор формы и содержания. Некоторые очень зацикливаются на поиске новой формы, импровизируют, не заботясь о содержании. Поэтому наша новая драматургия немножко с уклоном на поиск формы.

Как мне кажется, мы стали уходить от традиционного психологического «театра переживания». Вспомним лучшие спектакли Любимова, Товстоногова, Ефремова: они были глубоко психологичными, в них зрителю было, чему сопереживать. А сейчас смотришь спектакль – он милый на глаз, но душа моя не «работает», и как зритель – я «холодный». Это немножко настораживает.

Но задача организаторов – чтобы были разные формы. Единственный традиционный спектакль в прошедшем фестивале привозил Театр на Васильевском – это «Мещане» по Горькому. Всё остальное – современная драматургия, как «Собачье сердце» Сахалинского международного театрального центра и «Гробница малыша Тутанхамона». Для меня они – «холодные», а искусство должно нести эмоцию. В нашем театре не хватает эмоции.

Театр не просто «развлекаловка», в театре зритель должен и душой работать. Хоть чуть-чуть за спектакль зритель должен внутренне измениться: когда он пришел с одним самочувствием, а вышел – с другим.

У каждого зрителя свой вкус, и театр старается нащупать время, в котором мы живем. Поэтому ставятся такие пьесы и поднимаются темы, которые были бы интересны и молодёжи, и среднему поколению, и пожилым людям, и детям.

Об акустике в зале

После реставрации, что обидно, в театре нарушена акустика. Залили пол цементом и убрали смотровую яму: от этого звук в зале стал совсем другой. Сейчас звук приходится насильно «поддавать». Даже если какая-то интимная сцена, всё равно нужно подавать его на всё пространство. Такое нам устроил господин Василий Сенин: надо было быстрее освоить деньги, и никто об акустике не думал.

О зависимости актерской профессии

Профессия актера – зависимая. Мы редко выбираем роли, особенно актеры в провинциальных театрах. Если актеры столичных театров могут себе позволить немножко покапризничать, отказаться от роли, то у нас такого права нет. Что дают, то и играем. В независимости от того, нравится нам это или нет.

Это входит в понятие профессионализма. Если тебе материал не нравится, ты должен всё равно в него влюбиться.

Беда Псковского драмтеатра в том, что у нас нет своего режиссера. Они сейчас приглашаются на одну постановку и затем уезжают.

О любимых ролях и актерских приметах

Скажу честно, мне больше нравятся отрицательные роли. У меня такой типаж – круглый, добрый, мягкий, а я люблю играть злых и коварных, «идти от противного». Например, князь Дулебов в спектакле «Таланты и поклонники» – нехороший человек!

У меня особых примет нет, но кто-то, скажем, монетку в кармане держит. Кто-то молится перед выходом на сцену. А другой держит в кармане гвоздь со сцены, на которой выступает. То есть артист специально пораньше приходит, ищет искомый гвоздь в декорациях и кладет к себе в карман. Не знаю, откуда эта примета возникла, но она довольно старая.

О цене актерского «хлеба»

Мы часто хулиганим: в жизни применяем то, что ищем для роли. Иногда это проверяется на близких, причем без объяснений. Это кажется людям странным. Но актеры вообще «больные» люди.

Иногда приходилось применять актерское мастерство при общении с милицией, в больницах. Но актеры, в большей своей массе, по жизни – скучные люди, потому что берегут энергетику для сцены.

Хлеб наш – тяжелый. После спектакля, если по-настоящему работаешь и не халтуришь, чувствуешь себя как рыба на берегу. Заходишь в гримерку уставший, садишься перед зеркалом, начинаешь грим снимать, костюм, приходить в себя. Только через 30-40 минут чуть-чуть «отходишь».

А поскольку перед спектаклем за 3-4 часа ничего не кушаешь, то придешь после выступления домой, да как наешься! И до 3 часов ночи заснуть не можешь.

Вообще, театр – живое искусство, живой процесс. И думаю, пока будет существовать человек, этот вид искусства не умрет и будет востребован.

Овощное рагу

Ингредиенты

- баклажаны;

- морковь;

- белый лук;

- красный болгарский перец;

- помидоры;

- соль;

- черный перец;

- растительное масло.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Овощное рагу: рецепт

Разогреваем сковородку и наливаем маслом. Можно готовить как на подсолнечном, так и на оливковом.

Нарезаем баклажаны. Шкурку с них я не снимаю, потому что она придаёт пикантную горчинку.

Бросаем их на сковороду.

Теперь нужно почистить лучок.

Отправляем его в сковороду.

Режем перец, вычищаем косточки.

Добавляем в сковороду перец. Сейчас можно посолить.

Чистим морковь. Добавляем ее в сковороду. Пока не мешаем, рагу должно потушиться слоями.

Ждем полчаса. Рагу будет почти однородным.

Перчим. Сейчас много ароматизированных приправ, но на мой вкус это не подходит. В основном, использую обычные соль и перец.

Нарежем помидоры.

Добавим их в сковороду. Еще немного потушим.

Помешаем. Красиво получается! Можно добавить чесночка для пикантности, но мы обойдемся без него, либо украсить зеленью.

Но перед подачей на стол советую охладить – такое рагу вкуснее холодным!

Как говорила моя бабушка, «ум отъешь!».

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», участие в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять все псковичи!