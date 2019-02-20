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Общество

«Единая Россия» возьмет на контроль реализацию закона о паллиативной помощи

Партия «Единая Россия» поддержит парламентский мониторинг за реализацией закона о паллиативной помощи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. Законопроект во втором чтении приняла 19 февраля Государственная Дума РФ.

Член общественного совета партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», член комитета Государственной Думы по охране здоровья Юрий Кобзев отметил, что «Единая Россия» в рамках партийного проекта провела общественные обсуждения законодательной инициативы. «Все предложения, которые обсуждались на партийной площадке, были отражены в поправках профильного комитета Госдумы и сегодня были приняты во втором чтении», – сказал депутат.

Поэтому, как подчеркнул Кобзев, партийцы примут участие в контроле за реализацией закона о паллиативной помощи. «Мы оставляем за собой функцию парламентского контроля. Мониторинг будет проводиться не только при участии депутатов, но и силами партпроекта «Здоровое будущее». Напомню, во время обсуждения проекта мы договорились, что через год встретимся и посмотрим, насколько принятые меры будут действенны», – отметил он.

Юрий Кобзев добавил, что законопроект будет рассмотрен в третьем чтении 21 февраля.

Днем ранее профильный комитет поддержал законодательную инициативу и рекомендовал разработанные поправки к принятию во втором чтении.

«Это очень важный законопроект, нацеленный на повышение доступности паллиативной помощи, снятие ряда барьеров для тех, кто в ней нуждается. Конечно, все проблемы сразу не разрешатся, но двигаться в этом направлении необходимо», - высказал свое мнение региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Одна из поправок предусматривает возможность получать паллиативную помощь не только в стационаре, но и на дому. Также вводится новая формулировка «нормы, касающиеся обезболивания». «Умирать лучше дома, чем на койке в каком-либо хосписе или другом учреждении, и в этом случае возможность получения на дому паллиативной помощи в плане обезболивания позволит облегчить страдания больного человека», - сказал Игорь Дитрих.

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