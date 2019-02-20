Новое офисное здание намерен построить в Пскове предприниматель

16:08, 20 февраля 2019, ПАИ

В Псковской городской Думе под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова прошли публичные слушания, на которых обсуждались вопросы градостроительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства под офисное здание, находящееся по улице Советской, 42Г. Заявитель рассказал, что здание было построено в 1965 году. Земельный участок был сформирован в 2005 году. Он маленькой площади и по конфигурации только частично совпадает с фундаментом здания: без учета отступов, необходимых для фактической эксплуатации здания. Объект долгое время не эксплуатировался, что привело к разрушениям несущих конструкций. По мнению заявителя, дальнейшая эксплуатация здания невозможна без проведения реконструкции. Необходимо заменить и восстановить несущие конструкции здания, организовать эвакуационные выходы по требованиям пожарной безопасности.

Участники публичных слушаний рекомендовали администрации Пскова принять положительное решение.

Второй заявитель обратился с подобным вопросом, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома № 96 по улице Советской Армии. Изменение границ участка заявитель обосновывает наличием существующего объекта капитального строительства.

По данному вопросу свое замечание высказал сосед заявителя. Он отметил, что заявитель использует свой земельный участок не по назначению, без соблюдения вида разрешенного использования: «В жилой зоне он построил гараж под автосервис. Сооружение находится под высоковольтной линией электропередачи, что нарушает строительные нормы и подвергает опасности жизнь людей».

По итогу члены публичных слушаний приняли решение рекомендовать администрации Пскова рассмотреть вопрос на заседании комиссии по землепользованию и застройки, учитывая поступившие возражения.