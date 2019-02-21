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Общество

Светлана Седунова: Благодаря конкурсу «Лидер года» псковичи смогут показать свою заинтересованность в судьбе региона

«Благодаря конкурсу «Лидер года» псковичи смогут показать свою заинтересованность в судьбе региона, больше оценить собственные возможности, а регион сможет увидеть, насколько у нас много интересных ребят», - заявила директор АНО «Центр инноваций социальной сферы» Светлана Седунова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Светлана Седунова

Светлана Седунова отметила, что конкурс «Лидер года» поможет выявить тех ребят, которым сегодня себя сложно проявить. «Это хорошая задумка, главное, чтобы её качественно исполнили», - заключила она.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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