Владимир Путин: Мы не должны ждать «пришествия коммунизма», работать надо сейчас

12:20, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сосредоточился на вопросах «внутреннего, социального и экономического развития» страны, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства подчеркнул, что задачи, которые стоят сегодня перед Россией, «носят долгосрочный характер», и что «работать на стратегические цели надо уже сегодня». «Время спрессовано, его запаса просто нет», - напомнил он.

Владимир Путин подчеркнул, что «эти задачи сложны, но снижать планку нельзя». По его словам, они «отвечают масштабу и скорости перемен в мире», и в этих условиях «мы обязаны двигаться только вперед, наращивая темп».

«Если что-то хочет действовать по накатанной, то лучше уйти. С такими настроениями к снаряду лучше не подходить», - считает президент.

Он подчеркнул, что «для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь сейчас». «Мы не должны ждать «пришествия коммунизма», работать надо сейчас», - добавил президент. По его словам, «задавать тон» работе в этом направлении обязано правительство РФ.

«Наши проекты развития – не федеральные и не ведомственные, а национальные, - подчеркнул глава государства. - Их результаты должны быть видны в каждом регионе и в каждом муниципалитете».

Владимир Путин напомнил, что сегодня государство может сконцентрировать колоссальные финансовые ресурсы для решения стоящих перед ним задач в рамках нацпроектов. «Нам их никто не подарил, мы их не взяли взаймы. Их заработали миллионы граждан», - напомнил он.

Президент сообщил, что в ближайшее время планируется подвести первые итоги реализации нацпроектов и сделать выводы о качестве работы исполнительной власти.