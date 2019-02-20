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Владимир Путин: Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью

«В 2000 году за чертой бедности находились более 40 млн человек, а сейчас – около 19 млн. Но и это слишком много. Надо, безусловно, сосредоточить наше внимание на борьбе с этим явлением», – заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Президент отметил, что многие граждане экономят на одежде, лекарствах и еде, и добавил, что причин для бедности много не только в России, но и в мире. «Она всегда придавливает человека. Лишает его перспектив», – сказал он.

По словам Владимира Путина, опыт некоторых регионов – Калужской, Ульяновской, Томской, Вологодской, Нижегородской и ряда других – показывает, что работающим механизмом поддержки бедных слоев может стать социальный контракт. Он отметил, что это инструмент, которым государство оказывает помощь в благоустройстве граждан и повышении их квалификации, обеспечении их устойчивым доходом.

Президент подчеркнул, что для тех, кто стремиться изменить свою жизнь – социальный контракт поможет сделать это. Владимир Путин сказал, что за 5 лет социальным контрактом смогут  воспользоваться порядка 9 млн человек, и пояснил, что Правительство окажет софинасирование тем субъектам, которые внедряют практику социального контракта.

По его словам, в жизни человека может случится всё, но «загонять его в тупик – бессмысленно с экономической точки зрения». Владимир Путин напомнил о реализации в России «ипотечных каникул», которые дадут отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.

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