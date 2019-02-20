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До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населённых пунктах России, заявил президент

До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населённых пунктах России для всех граждан, где бы они ни жили, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что уровень доступности медицинской помощи в России растет, но, тем нее менее, многих граждан не устраивает её качество. По словам Владимира Путина, о системе здравоохранения люди, как правило, судят по первичному звену, и к работе фельдшерских акушерских пунктов, амбулаторий, поликлиник больше всего вопросов. Он уточнил, что в некоторых отдаленных населенных пунктах почти невозможно попасть на приём к врачу. За 2019 и 2020 годы в России должны быть построены и модернизированы еще 1590 амбулаторий и ФАПов, подчеркнул президент.

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  • Послание президента - 2019
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