До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населённых пунктах России, заявил президент

12:55, 20 февраля 2019, ПАИ

До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населённых пунктах России для всех граждан, где бы они ни жили, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что уровень доступности медицинской помощи в России растет, но, тем нее менее, многих граждан не устраивает её качество. По словам Владимира Путина, о системе здравоохранения люди, как правило, судят по первичному звену, и к работе фельдшерских акушерских пунктов, амбулаторий, поликлиник больше всего вопросов. Он уточнил, что в некоторых отдаленных населенных пунктах почти невозможно попасть на приём к врачу. За 2019 и 2020 годы в России должны быть построены и модернизированы еще 1590 амбулаторий и ФАПов, подчеркнул президент.