Многодетным семьям компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке

12:52, 20 февраля 2019, ПАИ

Семьям, где родился третий и последующий ребёнок, компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке. Об этом объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 20 февраля.

«С учётом роста доходов государства считаю возможным ввести для многодетных семей возможность напрямую оплатить 450 тысяч из её ипотечного кредита. Предлагают запустить эту меру задним числом с 1 января 2019 года. Для этого пересчитать и предусмотреть средства в бюджете текущего года. Вместе с материнским капиталом получается сумма в 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть ипотечного кредита», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что семьям необходимо предоставить возможность покупать не только готовое жилье, но и строить свои дома на земле. Инструменты по поддержке индивидуального строительства президент поручил разработать Правительству РФ и Центробанку.