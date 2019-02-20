Президент поручил правительству РФ внедрить стандарты «бережливых поликлиник»

13:11, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ внедрить стандарты «бережливых поликлиник» и к 2021 перевести на них все детские поликлиники. Об этом он заявил в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства напомнил, что программа «Бережливая поликлиника» реализуется в ряде регионов, но этого недостаточно. «Люди должны чувствовать бережное отношение к себе», - сказал он.

Также Владимир Путин отметил, что в течение трех лет необходимо наладить электронное взаимодействие между медучреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Также нужно избавить людей от очередей и сбора бессмысленных справок, добавил президент.