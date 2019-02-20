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Общество

На проблему индексации пенсий обратил внимание Владимир Путин

На проблему индексации пенсий обратил внимание президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации

Глава государства рассказал, что в этом году в рамках пенсионной реформы пенсии были проиндексированы, но тем, у кого пенсии превысили прожиточный минимум, снизили или убрали социальную доплату. В результате прибавки к пенсии нет или она совсем маленькая, отметил Владимир Путин.

«Многие люди чествуют себя обманутыми. Возникшую несправедливость надо немедленно устранить», – подчеркнул президент и потребовал пересчитать выплаты за первый месяц текущего года и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

Владимир Путин пояснил, что с этого года индексация должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера.

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