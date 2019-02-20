Снять возрастные ограничения для участия в программе «Земский доктор» предложил Владимир Путин

13:10, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения для участия в программе «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность. Об этом он заявил в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства обратил внимание на острый вопрос дефицит кадров в сфере здравоохранения в сельской местности. По его словам, здесь нужны меры, которые дадут быстрый эффект. Он отметил, что «подъемные» врачам, переезжающим на село, составляют 1 миллион рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.