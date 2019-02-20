В 2021 году все школы России должны иметь высокоскоростной доступ к интернету

12:55, 20 февраля 2019, ПАИ

«К концу 2021 года все школы России должны получить высокоскоростной доступ в интернет», - заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию РФ сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства пояснил, что скорость интернета в учебных заведениях должна будет вырасти в 400 раз: до 50-100 мегабит в секунду. По словам Владимира Путина, это позволит открыть российским школьникам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, позволить им участвовать в различных конкурсах и олимпиадах, реализовать совместные онлайн-проекты.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.