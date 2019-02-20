С 2020 года российские педагоги, которые переедут работать на село, будут получать по 1 миллиону «подъемных»

12:59, 20 февраля 2019, ПАИ

С 2020 года в России начнет работать программа «Земский учитель» по которой 1 миллион рублей «подъемных» будут получать педагоги, которые передут работать в села и малые города. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего послания Федеральному Собранию РФ сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.