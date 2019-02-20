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Экономика

Снизить налоговую нагрузку на семьи предложил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи по принципу: больше детей - меньше налогов. Об этом он заявил 20 февраля, оглашая послание к Федеральному собранию.

«Доходы российских семей должны расти. Это комплексная задача, но нужны и решения прямого действия. Должна быть снижена налоговая нагрузка на семьи по принципу: больше детей - меньше налогов», - сказал Владимир Путин.

Он также предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. «Предлагаю освободить от налогов 6 соток, принадлежащих многодетным семьям», - отметил президент.

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