Снизить налоговую нагрузку на семьи предложил Владимир Путин

13:17, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи по принципу: больше детей - меньше налогов. Об этом он заявил 20 февраля, оглашая послание к Федеральному собранию.

«Доходы российских семей должны расти. Это комплексная задача, но нужны и решения прямого действия. Должна быть снижена налоговая нагрузка на семьи по принципу: больше детей - меньше налогов», - сказал Владимир Путин.

Он также предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. «Предлагаю освободить от налогов 6 соток, принадлежащих многодетным семьям», - отметил президент.