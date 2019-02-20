Владимир Путин потребовал от чиновников не допускать неуважения к гражданам

13:13, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников не допускать неуважения к гражданам. Об этом он заявил в ходе послания к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Все, кто работает в социальной сфере, должны соответствовать высоким профессиональным требованиям», – сказал Владимир Путин и подчеркнул, что это – сложная работа.

По его словам, чиновники должны «чувствовать, сопереживать людям и не допускать высокомерного отношения».