Президент РФ: Льгота для семей с детьми должна действовать на весь срок ипотеки

13:13, 20 февраля 2019, ПАИ

Льгота для семей с детьми должна действовать на весь срок ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин сегодня, 20 февраля, в ходе послания к Федеральному собранию, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Правительству и Центробанку необходимо последовательно выдерживать линию снижения ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже. Особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, - подчеркнул глава государства. - Предлагают установить для многодетных семей льготу на весь срок ипотечных выплат». Отметим, что речь идёт о ставке по ипотеке в 6%.

«Конечно, это потребует дополнительных денег и немаленьких: в 2019 году — 7,6 млрд рублей, в 2020 году — 21,7 млрд рублей, в 2021 году — 30,6 млрд рублей. По оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть», – заверил Владимир Путин.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.