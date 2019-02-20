Президент рассказал о новых льготах, грантах и госпрограммах для учреждений культуры РФ

13:05, 20 февраля 2019, ПАИ

В России сегодня существует большой запрос на «насыщенную культурную жизнь на местах», заявил сегодня, 20 февраля, в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В связи с этим глава государства считает нужным расширить поддержку местных культурных инициатив по таким направлениям, как краеведение, творчество, сохранение культурного наследия.

По словам Владимира Путина, на эти цели будут направлены средства президентских грантов. Кроме того, средства из федерального бюджета будут выделены на реконструкцию сельских клубов и Домов культуры и на создание современных культурных центров в малых городах.

Владимир Путин напомнил, что 1 января 2020 года заканчивает льгота по налогу на прибыль для российских учреждений здравоохранения. Он предложил сделать ее бессрочной и распространить на региональные и муниципальные музеи, библиотеки, Дома культуры.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.