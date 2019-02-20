0
17:55
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
17:46
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
17:33
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
17:20
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
17:02
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
16:33
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
16:32
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
Еще новости
Общество

Президент рассказал о новых льготах, грантах и госпрограммах для учреждений культуры РФ

В России сегодня существует большой запрос на «насыщенную культурную жизнь на местах», заявил сегодня, 20 февраля, в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В связи с этим глава государства считает нужным расширить поддержку местных культурных инициатив по таким направлениям, как краеведение, творчество, сохранение культурного наследия.

По словам Владимира Путина, на эти цели будут направлены средства президентских грантов. Кроме того, средства из федерального бюджета будут выделены на реконструкцию сельских клубов и Домов культуры и на создание современных культурных центров в малых городах.

Владимир Путин напомнил, что 1 января 2020 года заканчивает льгота по налогу на прибыль для российских учреждений здравоохранения. Он предложил сделать ее бессрочной и распространить на региональные и муниципальные музеи, библиотеки, Дома культуры.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Послание президента - 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам Виктор Остренко: Решение о расширении поддержки местных культурных инициатив позитивно скажется на развитии сельской местности Анатолий Мультах: Под каждым словом президента можно подписаться Иван Цецерский: Президент особое внимание уделил поддержке национальных и социально-ориентированных проектов Владимир Путин: Россия никому не угрожает Александр Котов: Обозначенные президентом задачи по поддержке жителей села, решению мусорной проблемы и расчёту выплат актуальны для Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
20 февраля 2019
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
20 февраля 2019
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
20 февраля 2019
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
20 февраля 2019
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
20 февраля 2019
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам
20 февраля 2019
Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам

Идет загрузка...