Владимир Путин: Все дальневосточные регионы должны выйти на уровень выше среднероссийского по качеству жизни

13:10, 20 февраля 2019, ПАИ

Все дальневосточные регионы должны выйти на уровень выше среднероссийского по качеству жизни, заявил сегодня, 20 февраля, в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, это «стратегическая задача». «В сентябре обсудим, что каждое федеральное ведомство делает для Дальнего Востока», - пообещал глава государства.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.