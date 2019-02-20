Владимир Путин: Добросовестный бизнес не должен «ходить под статьей»

13:17, 20 февраля 2019, ПАИ

Добросовестный бизнес не должен «ходить под статьей», заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. При этом президент отметил, что ситуация в этом направлении не меняется не смотря на то, что ранее он уже акцентировал внимание на проблеме.

Глава государства рассказал, что почти половина дел – 45% – возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается до суда. «Возбуждали кое-как и по непонятным соображениям», – отметил он.

По мнению президента, при расследовании экономических дел нужно ограничивать поводы продлевать арест. Он подчеркнул, что это порой происходит безосновательно. «Человек сидит за решеткой, а его несколько месяцев не вызывают на допрос. Следователи в это время в отпусках. Такого не должно быть», – сказал Владимир Путин.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.