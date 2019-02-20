Создать цифровую платформу для работы с предпринимателями предложил Владимир Путин

13:31, 20 февраля 2019, ПАИ

В России необходимо создать специальную цифровую платформу, чтобы предприниматели могли сказать о давлении на бизнес и добиться рассмотрения вопросов по существу. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин поручил правительству вместе с деловым сообществом проработать технологические решения и правовую базу, чтобы запустить этот механизм к концу года в «пилотном режиме». При этом президент потребовал от правоохранительных ведомств подготовить регламент для работы по обращениям предпринимателей.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.