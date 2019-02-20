Владимир Путин: Знания, полученные при разработке оружия нового поколения, необходимо использовать в гражданской сфере

13:26, 20 февраля 2019, ПАИ

Знания, полученные российскими учеными при разработке оружия нового поколения, необходимо использовать в гражданской сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Президент напомнил, что еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет обеспечить высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. И это сделали российские инженеры, рабочие, ученые, в том числе молодые люди. Владимир Путин заметил, что создание гиперзвукового планирующего блока «Авангард» сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли.

Глава государства сообщил, что уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же программу он предложил запустить в области исследования искусственного интеллекта. «К 2025 году мы должны быть лидерами в этих сферах. Необходимо ускорить создание продвинутой научной инфраструктуры», - заявил Владимир Путин. Он добавил, что впервые за десятилетия на российских верфях будут заложены новые научно-исследовательские суда.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.