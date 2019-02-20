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Общество

21 февраля в Пскове состоится очередное заседание «Ленфильм-клуба»

21 февраля в 19:00 в проектном офисе «Команада 2018» (улица Некрасова, 19) состоится очередное заседание «Ленфильм-клуба», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе клуба.

Молодёжный центр Союза кинематографистов Санкт-Петербурга подготовил для Пскова программу из пяти новых короткометражных фильмов, снятых российскими режиссёрами: «Чиппендейл», «Проверка», «Семья offline», «Русиано», «Путешествие Федора по Москве начала XXI века».

После просмотра, можно будет пообщаться c авторами фильмов и принять участие в дискуссии с председателем молодёжного центра союза кинематографистов Санкт-Петербурга Николаем Котяшем на тему «Форум молодого кино «Кинолето 2019». «Это открытая площадка для продвижения лучших молодых российских кинематографистов и их фильмов, способных вызвать интерес и лояльность к короткометражному кино и российскому кинематографу, в целом. Она будет работать в этом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и включать в себя фестиваль живого кино под открытым небом «Кинолес», кинопрактикум «Кинолето» и киноквест», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что дискуссионно-образовательное пространство «Ленфильм-клуб» открылось в Пскове в декабря 2017 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С тех пор в Пскове и области прошло более десяти показов фильмов с участием их создателей.

Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться по ссылке.
 

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