Более 200 тысяч мастерских в колледжах и училищах России будут переоборудованы к 2020 году

13:29, 20 февраля 2019, ПАИ

К 2022 году нужно обеспечить переоснащение современным оборудованием более 200 тысяч мастерских в колледжах и училищах России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Президент подчеркнул, что нужно ускорить модернизацию среднего профессионального образования, в том числе используя стандарты WorldSkills. Владимир Путин напомнил, что с 22 по 27 августа в Казани пройдет Чемпионат мира по профессиональному мастерству, и пожелал российской команде успехов. «Этот успех значим для повышения престижа рабочих профессий», - уверен президент.

Он также добавил, что за счет расширения сети кванторуимов, технопарков в России будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования, которое должно быть доступно для всех детей.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.