Приносить пользу себе, своей семье и стране призвал молодежь Владимир Путин

13:32, 20 февраля 2019, ПАИ

Дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье и стране призвал российскую молодежь президент РФ Владимир Путин.

«Талант и энергия молодежи - в числе стратегических преимуществ России. Наши проекты создаются для того, чтобы молодежь пользовалась возможностями и приносила пользу своей стране», - заявил он в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что настоящим созвездием талантов становится сочинский центр «Сириус». Ожидалось, что к 2024 году аналогичные центры появятся и в других регионах. Но, по словам Владимира Путина, сделать это удастся на два года раньше.

Он рассчитывает, что российские компании и деловые сообщества будут активно присоединяться к проектам, аналогичным «Билету в будущее».

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.