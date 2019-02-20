Больше тысячи дополнительных мест в детсадах будут созданы в Псковской области по проекту «Единой России»

13:33, 20 февраля 2019, ПАИ

517,4 млн рублей выделено на создание в Псковской области дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в учреждениях дошкольного образования. Финансирование предусмотрено в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

В 2019 году планируется построить четыре детских сада, два из них на 270 мест появятся в деревнях Псковского района. На возведение детсада в Моглино заложено почти 213,3 млн рублей, в Борисовичах – 106,6 млн рублей. Аналогичный объект за ту же сумму должен быть создан в городе Великие Луки, в районе «Дружба».

Еще одно новое дошкольное учреждение на 140 мест в этом году откроется на улице Алехина в Пскове. На эти цели будет направлено порядка 57,5 млн рублей. Пристройка к детскому саду на улице Труда (на 80 мест) обойдется в 33,4 млн рублей.

«Средства распределены разумно. Дополнительные места в дошкольных учреждениях нужны и Пскову, и Великим Лукам, и Псковскому району. К примеру, в Моглино всё больше людей строят дома, и детский сад переполнен, - прокомментировал региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат областного Собрания Владимир Яников. – Выделены значительные суммы не только на создание детских садов, но и на строительство школ. Уверен, что эти деньги будут потрачены по-хозяйски».

В этом году по проекту «Единой России» продолжится строительство средней школы на 500 мест на улице Дзержинского в городе Дно (109,9 млн рублей). Также новая школа на 800 мест будет возведена на улице Щорса в Великих Луках (242,5 млн рублей).

Кроме того, 68,5 млн планируется вложить в модернизацию инфраструктуры общего образования в регионе. Будет проведена реконструкция здания школы №6 по проспекту Гагарина в Великих Луках.