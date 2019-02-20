Владимир Путин поручил провести детальную ревизию заповедных территорий страны

13:35, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды провести детальную ревизию заповедных территорий страны. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, все особо охраняемые территории страны должны быть поставлены на кадастровый учет, так как до сих пор у многих из них четко не определены границы и не соблюдаются режимы регулирования. «Необходимо законодательно зафиксировать в заповедниках исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубки леса или капитального строительства», — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что решение проблем в сфере экологии — задачи таких сфер, как промышленность и наука. «Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России», — сказал он, добавив, что призывает молодежь активно включиться в этот процесс.

Глава государства также сообщил, что в этом году планируется открытие новых национальных парков в Дагестане, Коми и Якутии, Алтайском крае и Челябинской области.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.