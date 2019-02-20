0
17:55
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
17:46
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
17:33
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
17:20
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
17:02
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
16:33
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
16:32
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
Еще новости
Общество

Владимир Путин поручил провести детальную ревизию заповедных территорий страны

Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды провести детальную ревизию заповедных территорий страны. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, все особо охраняемые территории страны должны быть поставлены на кадастровый учет, так как до сих пор у многих из них четко не определены границы и не соблюдаются режимы регулирования. «Необходимо законодательно зафиксировать в заповедниках исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубки леса или капитального строительства», — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что решение проблем в сфере экологии — задачи таких сфер, как промышленность и наука. «Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России», — сказал он, добавив, что призывает молодежь активно включиться в этот процесс.

Глава государства также сообщил, что в этом году планируется открытие новых национальных парков в Дагестане, Коми и Якутии, Алтайском крае и Челябинской области.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Послание президента - 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам Виктор Остренко: Решение о расширении поддержки местных культурных инициатив позитивно скажется на развитии сельской местности Анатолий Мультах: Под каждым словом президента можно подписаться Иван Цецерский: Президент особое внимание уделил поддержке национальных и социально-ориентированных проектов Владимир Путин: Россия никому не угрожает Александр Котов: Обозначенные президентом задачи по поддержке жителей села, решению мусорной проблемы и расчёту выплат актуальны для Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
20 февраля 2019
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
20 февраля 2019
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
20 февраля 2019
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
20 февраля 2019
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
20 февраля 2019
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам
20 февраля 2019
Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам

Идет загрузка...