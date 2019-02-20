Включенность граждан в дела своей страны являются определяющими для достижения успеха - президент РФ

13:43, 20 февраля 2019, ПАИ

Консолидация общества и включенность граждан в дела своей страны являются определяющими для достижения успеха и прорывного развития, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что перед страной стоят масштабные задачи, к решению которых нужно идти постепенно и последовательно. По его словам, России необходимо дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира.

Также президент подчеркнул, что требуется сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, ценностях проживающих в стране народов. Он заметил, что для этого нужна сплоченность общества, и такой солидарный настрой основан только на выборе самих людей, их понимании, что развитие страны зависит от них самих.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.