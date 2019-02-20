Владимир Путин: Зеркальными и ассиметричными действиями Россия ответит в случае размещения американских ракет в Европе

14:06, 20 февраля 2019, ПАИ

В случае размещения американских ракет средней и малой дальности в Европе Россия ответит зеркальными и ассиметричными действиями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Президент России напомнил о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что американским партнёрам следовало бы объявить о выходе из этого соглашения открыто и по-честному, как они вышли из договора ПРО, а не под надуманными предлогами.

«На самом деле они сами всё нарушают, а потом ищут виновных. Ещё и сателлитов своих мобилизуют, которые аккуратно подхрюкивают американцам», - заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что США демонстративно проигнорировали положение договора о ракетах дальности о том, что каждая сторона ликвидирует свои ракеты и пусковые установки для них, а также после вступления о силу договора и в дальнейшем не производит их.

По словам президента, в США создали «Томагавки», которые назвали ракеты-мишени средней и дальности и разместили установки для их запуска в Румынии и Польше.

«Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе, если же они будут произведены и поставлены в Европу, а у США есть такие планы, то мы будем вынуждены предпринять зеркальные и ассиметричные действия», - сказал глава государства. Он отметил, что у Америки имеются ракеты, у которых, в случае размещения в Европе, подлётное время до Москвы составляет 10-12 минут. «Это очень серьёзная угроза до нас, - заявил Владимир Путин - Россия будет вынуждена создать и развернуть свои виды вооружения, которые могут быть использованы и для тех территорий, где находятся центры принимаемых решений по использованию ракет против нас».

Президент заверил, что в случае угрозы, будет создано вооружение, соответствующее по подлётному времени имеющемуся у США. «Знаем, как это сделать, и реализуем планы немедленно, как только угрозы станут реальными Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным», - подчеркнул он.

В то же время российский лидер заявил, что нынешняя обстановка в мире не требует дополнительного обострения.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.