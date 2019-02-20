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Владимир Путин: Работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон» идет успешно и будет завершена в срок

В России ведется работа над созданием гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом завил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральном собранию, сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон» идет успешно и в запланированные сроки будет завершена. Он отметил, что данная ракета имеет скорость полета около девяти махов, а дальность - более тысячи километров, и способна поражать как морские, так и наземные цели.

Владимир Путин отметил, что применение ракеты «Циркон» предусмотрено с серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр». «Все это будет для нас не затратным», - отметил глава государства.

«Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой «Вооружение», Военно-морскому флоту России будут переведены семь новых многоцелевых подводных лодок, и в ближайшее время будут заложены пять надводных кораблей дальней морской зоны и ещё 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года», - рассказал Владимир Путин.

Президент также сообщил, что в декабре все поставленные в Вооруженные Силы РФ боевые лазеры «Пересветы» заступят на боевое дежурство. Кроме того, он отметил, что успешно проходит испытание атомной подлодка «Посейдон» и весной она будет спущена на воду.

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