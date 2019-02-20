Глава Печорского района о конкурсе «Лидер года»: В органах власти и предприятиях должна происходить смена поколений

15:32, 20 февраля 2019, ПАИ

В органах власти, на различных фирмах и предприятиях должна происходить смена поколений, уверен глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации проходящий в Псковской области конкурс «Лидер года».

Дмитрий Сопотов считает, что в органах власти и на предприятиях ощущается кадровый голод, не хватает именно перспективной молодёжи. По его мнению, креативные молодые профессионалы могут дать дальнейшее развитие, так как у них есть новые взгляды на некоторые моменты.

Поэтому, отметил Дмитрий Сопотов, «Лидер года» - перспективный конкурс, и он лично его поддерживает. «У нас, к сожалению. пока никто не участвует, но мы ждем», - добавил он.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.